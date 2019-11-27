Dündar Bey, Samsa'yı sinirlendiriyor! Kuruluş Osman 2. yeni bölüm

ATV ekranlarında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Dündar Bey, Samsa'yı sinirlendiriyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Dündar Bey, Samsa'yı sinirlendiriyor! Kuruluş Osman 2. yeni bölüm27.11.2019 21:45
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