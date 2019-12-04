Bizans'ta kahpelik, Kayı'da yiğit bitmez! Kuruluş Osman 3. yeni bölüm

ATV'de milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Samsa Bizanslılar'a ders veriyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz. İşte geceye damgasını vuran dua sahnesi...
Bizans'ta kahpelik, Kayı'da yiğit bitmez! Kuruluş Osman 3. yeni bölüm04.12.2019 23:39
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