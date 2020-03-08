Gel Dese Aşk'ın ilk bölümünde Murat, Bahar'ı kurtarıyor 08.03.2020 23:28

atv'nin merakla beklenen dizisi "Gel Dese Aşk"ın ilk bölümünde #GelDeseAşk etiketiyle ekrana geldi. Murat ve Bahar’ın yolu ilk kez plazanın tepesinde kesişti. Babası Barlas’tan yılların hesabını soran Bahar’ın görüşmesi beklediği gibi geçmemiştir. Babası tarafından ofisten kovulan Bahar, yaşadıklarının ağırlığını binanın tepesinden insanları izleyerek atmak ister.