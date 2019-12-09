Kimse Bilmez'in 26. bölüm fragmanı yayınlandı! "O kurşun sana gelebilirdi!" 09.12.2019 01:50

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kimse Bilmez dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı "O kurşun sana gelebilirdi!" başlığıyla yayınlandı. Peki, Kimse Bilmez'in 26. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı...