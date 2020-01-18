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Türkiye'nin adı iki harften oluşan tek ilçesi hangi coğrafi bölgededir?

Türkiye'nin adı iki harften oluşan tek ilçesi hangi coğrafi bölgededir?

18.01.2020 23:24

Türkiye'nin adı iki harften oluşan tek ilçesi hangi coğrafi bölgededir sorusu yarışmacıya yöneltildi. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan bu soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...


KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türkiye'nin adı iki harften oluşan tek ilçesi hangi coğrafi bölgededir?

Cevap: OF

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