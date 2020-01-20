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Saygı bildirmek için kadın adlarının sonuna getirilen ifadenin doğru yazılışı nasıldır?

Saygı bildirmek için kadın adlarının sonuna getirilen ifadenin doğru yazılışı nasıldır?

20.01.2020 22:00

Saygı bildirmek için kadın adlarının sonuna getirilen veya adların yerine kullanılan ifadenin doğru yazılışı nasıldır sorusu geceye damgasını vurdu. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan bu soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla edilen o sorunun yanıtı...


Soru: Saygı bildirmek için kadın adlarının sonuna getirilen veya adların yerine kullanılan ifadenin doğru yazılışı nasıldır?

Cevap: Hanımefendi

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