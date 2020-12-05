Haberler Video Kim Milyoner Olmak İster Videoları Latince kökenli Türkçe ay adları! Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir? | 5 Aralık 2020

Latince kökenli Türkçe ay adları! Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir? | 5 Aralık 2020

Latince kökenli Türkçe ay adları! Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir? | 5 Aralık 2020
05.12.2020 22:31
Ana Sayfa 02:55
Oğlunu vurdu! Çünkü...
Ana Sayfa 00:39
Nevşin Mengü ve Adnan Oktar’ın...
Ana Sayfa 01:12
Paris yangın yeri!
Ana Sayfa 02:16
Antalya Valisi Ersin...
Ana Sayfa 02:01
Antalya son dakika deprem
Ana Sayfa 17:02
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:58
Kayseri'de ortalık karıştı:...
Ana Sayfa 00:41
Sır gibi saklanıyordu! 12 yaş...
Ana Sayfa 02:29
Akdeniz ısınıyor!...
Ana Sayfa 01:49
"Türk SİHA'ları devletler için...
Ana Sayfa 02:49
Ulaşıma sis engeli: Çift yönlü...
Ana Sayfa 02:10
Bakkal ve market saat kaçta...

Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Türkçe ay adları ile ilgili sorulan soru geceye damgasını vurdu. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...


Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Türkçedeki ay adlarından hangileri Latince kökenlidir?

A: Eylül ve nisan

B: Ekim ve aralık

C: Şubat ve haziran

D: Mart ve ağustos

Doğru cevap: D: Mart ve ağustos

Kim Milyoner Olmak İster Videoları