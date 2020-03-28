Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek aptal demek anlamına da gelebilir sorusu bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek aptal demek anlamına da gelebilir?
A: Tavus kuşu
B: Baykuş
C: Papağan
D: Karga
Doğru cevap: B: Baykuş
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