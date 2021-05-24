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Milyoner'de sorulan "Bir karıyla bir koca" ile başlayan atasözünün cevabı herkesi şoke etti! 23 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster?

Milyoner'de sorulan
24.05.2021 11:07
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi şaşırtan bir soru soruldu. Herkesin merakla takip ettiği ve reyting rekorları kıran Milyoner'de yine heyecan doruktaydı. Milyoner'de bir yarışmacıya sorulan "Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusunun cevabı ise hem yarışmacıyı hem de izleyenleri şok etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...


Selanik göçmeni olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 37 yaşındaki Ali Erdal Bilimli, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Şu anda uluslararası bir firmada bölge müdürü olarak çalışan Erdal Bey, yarışmada 125.000 TL kazanmayı hedefliyor ve hedefine ulaşması durumunda, bu parayı eşinin startup projesi için kullanmak istiyor.

Kim Milyoner Olmak İster Videoları