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Kardeşlerim 8. bölüm 3. fragmanı: "Kırık kalpler okulunda sıradan bir gün..."

Kardeşlerim 8. bölüm 3. fragmanı:
10.04.2021 09:37
Ana Sayfa 03:16
AKM'de son durum havadan...
Ana Sayfa 02:57
TEM’de feci kaza! Su kanalına...
Ana Sayfa 02:09
Prens Philip hayatını kaybetti
Ana Sayfa 02:06
Yunan spiker: Türkler hava...
Ana Sayfa 02:44
İzmir'de düşen KT-1 tipi uçak
Ana Sayfa 01:14
Sedat Peker'in Beykoz'daki...
Ana Sayfa 00:45
Hercai 67. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 06:44
Mesut Hakkı Caşın Foça'daki...
Ana Sayfa 02:14
İzmir'de askeri uçak düştü
Ana Sayfa 01:41
Adana'da yasa dışı bahis...
Ana Sayfa 05:02
Kartal'da korku dolu anlar!...
Ana Sayfa 22:11
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten...

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Kardeşlerim 8. bölüm 3. fragmanına “Sanki aşık olursam hep şarkı söylemek isterim gibi...” sözleri damga vurdu. İşte 10 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan Kardeşlerim’in 8. bölüm 3. fragmanı…


"Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!"

Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister. Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.

Kardeşlerim Videoları