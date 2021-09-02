Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kardeşlerim 19. bölüm (2. sezon) fragmanı yayınlandı! Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 18. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Milyonları yine ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin 2. sezon 19. bölüm fragmanı ise heyecanı nefes kesti. Kardeşlerim 19. bölüm fragmanına "Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz tamam mı? Ben buradan çıkacağım..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim’in 19. bölüm fragman...

Kardeşlerim 19. bölüm (2. sezon) fragmanı yayınlandı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 18. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Milyonları yine ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin 2. sezon 19. bölüm fragmanı ise heyecanı nefes kesti. Kardeşlerim 19. bölüm fragmanına "Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz tamam mı? Ben buradan çıkacağım..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 19. bölüm fragman...