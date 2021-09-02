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Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı yayınlandı!
02.09.2021 20:55
Ana Sayfa 14:25
YÖK Başkanı Erol Özvar’dan...
Ana Sayfa 01:11
Cihad Tamer’den skandal...
Ana Sayfa 03:35
Dolar kuru düşmeye devam eder...
Ana Sayfa 02:36
Mehmet Tevfik Göksu'dan...
Ana Sayfa 01:21
Gram altın ne kadar, çeyrek...
Ana Sayfa 02:22
Bakan Çavuşoğlu’ndan Kabil...
Ana Sayfa 01:50
Deniz Akkaya’dan Hadise’ye...
Ana Sayfa 03:04
Esra'yı kaçıran Cengiz Günsar...
Ana Sayfa 00:28
İETT’ye ait bir otobüsün...
Ana Sayfa 03:03
Erdoğan'ın mesajı Akıncı...
Ana Sayfa 00:28
Merdan Yanardağ duadan...
Ana Sayfa 00:28
Feci kaza kamerada!

Kardeşlerim 19. bölüm (2. sezon) fragmanı yayınlandı! Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 18. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Milyonları yine ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin 2. sezon 19. bölüm fragmanı ise heyecanı nefes kesti. Kardeşlerim 19. bölüm fragmanına "Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz tamam mı? Ben buradan çıkacağım..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim’in 19. bölüm fragman...


Kardeşlerim 19. bölüm (2. sezon) fragmanı yayınlandı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 18. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Milyonları yine ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin 2. sezon 19. bölüm fragmanı ise heyecanı nefes kesti. Kardeşlerim 19. bölüm fragmanına "Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz tamam mı? Ben buradan çıkacağım..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 19. bölüm fragman...

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