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17. bölüm fragmanı: "Maalesef kardeşimsin..."

Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı: "Maalesef kardeşimsin..."" />
06.06.2021 01:41
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’nin reyting rekortmeni dizisi , 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Milyonları yine ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin 17. bölüm fragmanı ise heyecanı nefes kesti. ’in, ’in sinsi planı yüzünden annesi ile birlikte sokakta kalan Harika’ya sarf ettiği sözler fragmana damga vurdu. Ömer, Harika’ya "Ne kadar istemesem de maalesef kardeşimsin..." diyerek olup bitenle ilgilendiğini söyledi.


Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi , yayınlanan son bölümüyle yine nefes kesti. , 'in sinisi planıyla mal varlığından olurken 'in telefon kayıtlarını göstermesiyle gerçeklerle yüzleşti.
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