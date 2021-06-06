Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı: "Maalesef kardeşimsin..."" />

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Milyonları yine ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin 17. bölüm fragmanı ise heyecanı nefes kesti. Ömer’in, Akif’in sinsi planı yüzünden annesi Suzan ile birlikte sokakta kalan Harika’ya sarf ettiği sözler fragmana damga vurdu. Ömer, Harika’ya "Ne kadar istemesem de maalesef kardeşimsin..." diyerek olup bitenle ilgilendiğini söyledi.