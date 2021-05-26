Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragmanı yayında! "En son dilediğim dilek de şu an kanlı canlı karşımda duruyor..."

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragmanına "En son dilediğim dilek de şu an kanlı canlı karşımda duruyor..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim’in 15. bölüm 2. fragmanı…