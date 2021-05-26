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Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragmanı yayında! "En son dilediğim dilek de şu an kanlı canlı karşımda duruyor..."

Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragmanı yayında!
26.05.2021 22:18
Ana Sayfa 00:09
Afrin’de bombalı araç...
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Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 98....
Ana Sayfa 05:56
İstanbul’da trafik yoğunluğu
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''Sinsi operasyonları akamete...

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragmanına "En son dilediğim dilek de şu an kanlı canlı karşımda duruyor..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim’in 15. bölüm 2. fragmanı…


Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragmanına "En son dilediğim dilek de şu an kanlı canlı karşımda duruyor..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 15. bölüm 2. fragmanı…
Kardeşlerim Videoları