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Kardeşlerim 1. bölüm 3. fragmanı: Yüreklere işleyen hikayesi ile Atv'de...

Kardeşlerim 1. bölüm 3. fragmanı: Yüreklere işleyen hikayesi ile Atv'de...
18.02.2021 11:42
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Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü... Kardeşlerim Cumartesi 20.00'de Atv'de izleyicisi ile buluşuyor. İşte merakla beklenen Kardeşlerim 1. bölüm 3. fragmanı...


Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü...

Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.

Kardeşlerim Videoları