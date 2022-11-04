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İZLE | Kardeşlerim 6. bölüm 3. fragmanı: "Sana kimseye söyleme demiştim"

İZLE | Kardeşlerim 6. bölüm 3. fragmanı: "Sana kimseye söyleme demiştim"
04.11.2022 23:40

OTOMATİK OYNAT

Kardeşlerim 00:45
Kardeşlerim 66. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 62. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 62. bölüm fragmanı...
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 61. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 59. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 56. bölüm (sezon...
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 54.bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 53. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 51. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 49. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 47. bölüm fragmanı...
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 46. bölüm fragmanı...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 65. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından merakla beklenen 66. bölüm 3. fragmanı ise yayınlandı. Fragmana, "Sana kimseye söyleme demiştim" sözleri damga vurdu.

Kardeşlerim Videoları

"İyi şeyleri çok mu uzağa koymuşlar, yoksa biz mi en dipteyiz?"

Ömer, Sarp'ın attığı iftiranın gerçek olmadığını haykırırken; Gönül ve Şengül, mahallede yapılacak olan sürpriz bir yarışta, büyük bir rekabete girişirler. Berk, Doruk'a karşı sinsi bir plan yaparken, Ataman Koleji'nde yapılan önemli bir seçme, Asiye ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına sebep olur. Akif'in Yakut Kulüp'te organize ettiği etkinlik hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanırken, Emel kendini hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda hisseder.

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