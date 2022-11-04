İZLE | Kardeşlerim 6. bölüm 3. fragmanı: "Sana kimseye söyleme demiştim"

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 65. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından merakla beklenen 66. bölüm 3. fragmanı ise yayınlandı. Fragmana, "Sana kimseye söyleme demiştim" sözleri damga vurdu.
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 65. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından merakla beklenen 66. bölüm 3. fragmanı ise yayınlandı. Fragmana, "Sana kimseye söyleme demiştim" sözleri damga vurdu.
"İyi şeyleri çok mu uzağa koymuşlar, yoksa biz mi en dipteyiz?"
Ömer, Sarp'ın attığı iftiranın gerçek olmadığını haykırırken; Gönül ve Şengül, mahallede yapılacak olan sürpriz bir yarışta, büyük bir rekabete girişirler. Berk, Doruk'a karşı sinsi bir plan yaparken, Ataman Koleji'nde yapılan önemli bir seçme, Asiye ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına sebep olur. Akif'in Yakut Kulüp'te organize ettiği etkinlik hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanırken, Emel kendini hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda hisseder.