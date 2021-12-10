Haberler Kardeşlerim Videoları İZLE | Kardeşlerim 32. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

İZLE | Kardeşlerim 32. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

İZLE | Kardeşlerim 32. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
10.12.2021 17:36

OTOMATİK OYNAT

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Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 31. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Milyonları yine ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin merakla beklenen 32. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Kardeşlerim Videoları

Tüm sınıf, proje ödevinden yüksek not alabilmek umuduyla bir iş birliğine girişirken, evin tapusunu üstüne alarak büyük hayaller kuran Şengül, tüm aileyi şaşırtacak bir durumla karşılaşır. Asiye ile Ömer, hayatlarını sürdürebilmek için büyük bir azimle çalışmaya devam ederlerken; Kaan ise, Süsen'i Ömer'den uzak tutabilmek için iplerin iyice gerilmesine neden olacak bir plan yapar.

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