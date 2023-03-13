ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye ziyaretlerini amacı ve Suriye planı ne? Uzman isim değerlendirdi

Abdullah Ağar'ın öne çıkan sözleri:

"Önemli bir detay var aslında ve bu Türk medyasında çok da yer bulmadı. Sadece ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in ziyareti değil bunun yanında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Ürdün, Irak ve Irak'ın kuzeyine yapmış olduğu bir ziyaret var. Bu ziyarette tabi açıklanmadı bu ama Austin'in Erbil Havalimanı'nda YPG/PKK'nın teröristbaşı ile görüştüğüne dair iddialar var. Kurilla'nın ziyaretinin bundan sonra gerçekleşmesi ve Mark Milley'in aksine Kurilla'nın kör göze parmak basarcasına teröristlerle görüşmesi Austin'in temaslarında sonra geldi.

Savunma Bakanı yani siyasi bir karar verici görüşüyorsa operasyonları görüşen CENTCOM'un komutanı Kurilla'nın görüşmesi önümüzde önemli bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. DEAŞ ile mücadele kisvesi altında hem Irak'ta hem Suriye'de bir oluşum var. Tabi biz deprem nedeniyle kendi siyasi rekabet ve seçim süreçleri nedeniyle kendi çevrimiçimize dönmüş durumdayız. Ancak ne yazık ki ne Irak ne Suriye'de Kafkasya'da süreçler bitmiş değil...

Seçimin öne alınması son derece önemli. Türkiye'nin herhangi bir oldu bitti ile karşı karşıya kalmaması gerekiyor. Türkiye'nin YPG/PKK ile ilgili Türkiye'deki siyaseti de birebir ilgilendiren çift taraflı oluşumlara karşı son derece hassas, dikkatli ve etki üretici olması gerekiyor. Türkiye'nin inisiyatifi elinde bulundurması gerekiyor. Akademi kurmak dahi bu basit bir şey değil. Sözde bu akademi adı altında teröristler terminolojik eğitim veriyorlar...

DEPREM SONRASI DİKKAT ETMEK LAZIM

Depreme dikkat çeken Ağar, "Deprem ile ilgili içe döndük, evet dönmemiz gerekiyor çünkü çok ağır bir yıkım var bunu kaldırmamız gerekiyor. Ama bir diğer tarafıyla bunu fırsat bilip Türkiye'nin yapmış olduğu harekat alanlarından çıkması konusunu konuşmaya başladılar. Sözde bir kanton olan Afrin'in üzerinden bir çıkış yolları vardı. Şimdi bunun içerisine Hatay'ı katmaya başladılar. Bunların hepsi birer ütopya gibi gözükebilir ama bakın her şey bu tür hayallerle başlıyor. Şu anda milli güç unsurları üzerinde çıkan bir baskı var." ifadelerini kullarak "Bunları kullanma ile ilgili eğilimler gözüküyor." dedi.

"UYANIK VE ETKİ ODAKLI OLMAMIZ LAZIM"

Ağar PKK ve DEAŞ'ın bölgedeki son eylemlerine dikkat çekerken, "Son derecek uyanık akıllı ve etki odaklı olmamız lazım. Son derece hassas bir evredeyiz" dedi.