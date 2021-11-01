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Kalp Yarası 18. bölüm ön izleme yayınlandı! Ferit'in türkü söylediği anlar damga vurdu

Kalp Yarası 18. bölüm ön izleme yayınlandı! Ferit'in türkü söylediği anlar damga vurdu
01.11.2021 18:56
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'Ölmek istemiyorum'

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 18. bölüm ön izleme yayınlandı. Heyecanın dorukta olduğu son bölümün ardından merakla beklenen bomba tanıtım geldi. Tanıtıma, Ferit’in türkü söylediği anlar damga vurdu. İşte Kalp Yarası 18. bölüm tanıtımı…

Kalp Yarası Videoları

Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.

Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.

Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir.

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