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Kalp Yarası 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Kalp Yarası 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
27.08.2021 00:42
Ana Sayfa 00:44
Ece Seçkin'den dans şovu
Ana Sayfa 09:43
ABD Başkanı Joe Biden’dan...
Ana Sayfa 00:47
Afganistan’ın başkenti...
Ana Sayfa 00:15
CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan...
Ana Sayfa 00:34
Metin Çekmez’in son vasiyeti...
Ana Sayfa 02:42
Kabil Havalimanı dışında 2...
Ana Sayfa 06:20
Kabil Havaalanı bölgesinde...
Ana Sayfa 03:56
Başörtülü akademisyene...
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni...
Ana Sayfa 03:20
CHP’li belediyenin ihmali...
Ana Sayfa 00:56
Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un...
Ana Sayfa 00:28
Küçük çocuk köpeklerden...

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, yayınlanan 8. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürerken "Nasıl aşk gerçekse, yaşadıklarımız da gerçek olsun..." sözleri fragmana damga vurdu. Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kalp Yarası 9. bölüm 2. fragmanı...


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