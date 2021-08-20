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Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı yayında!

Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı yayında!
20.08.2021 20:01
Ana Sayfa 00:24
Demet Özdemir sütyensiz...
Ana Sayfa 00:35
Gülşen Bubikoğlu doğal halini...
Ana Sayfa 03:04
Beşiktaş'ta fenalaşarak yere...
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Meme kanseri kanserini yenen...
Ana Sayfa 00:12
Beşiktaş’ın yeni transferi...
Ana Sayfa 00:25
Başkan Erdoğan, Putin ile...
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YouTuber Oğuzhan Uğur'dan...
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OGM'den Heybeliada'da yangın...
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Vatandaşlar da müdahale ediyor
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Evinden su akınca yaşlı...
Ana Sayfa 02:50
Ankara'da 15 yaşındaki kıza...
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OGM'den flaş yangın açıklaması

Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı yayında! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, yayınlanan 7. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürerken "Ayşe ben sana güvenmiştim" sözleri fragmana damga vurdu. Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı...


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