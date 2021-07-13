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Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı: "Ben senin gibi kimsenin paçasına yapışmam!"

Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı:
13.07.2021 11:12 - Son Güncelleme: 13.07.2021 11:12
Ana Sayfa 01:06
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Başkan Erdoğan'dan Kurban...
Ana Sayfa 01:21
Bayramda otoyol-köprü geçişi...
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Başkan Erdoğan’dan aşı çağrısı

Reytingleri altüst ediyor! Son bölümün ardından büyük bir merakla beklenen Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, "Ben senin gibi kimsenin paçasına yapışmam!" repliği dikkat çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ATV'nin sevilen dizisi, #KalpYarası etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper'in rol aldığı Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı...


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