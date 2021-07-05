Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı! "Sana söz veriyorum, rahatsız etmeyeceğim bundan sonra sizi"

Atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İddialı yapımın yayınlanan 3. bölüm fragmanı ise damga vurdu. Fragmana Hande’nin "Sana söz veriyorum, rahatsız etmeyeceğim bundan sonra sizi" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı…