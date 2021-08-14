Haberler Kalp Yarası Videoları Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
14.08.2021 01:45 - Son Güncelleme: 14.08.2021 01:47
Ana Sayfa 01:23
Tanju fena yakalandı
Ana Sayfa 01:51
Kılıçdaroğlu yine çelişti
Ana Sayfa 02:07
Kahramanmaraş yangın söndürme...
Ana Sayfa 01:12
Bozkurt'ta en acı bekleyiş!...
Ana Sayfa 00:30
Babası Kenan'ın aynısı!...
Ana Sayfa 01:46
MİUS ne demek? BAYKAR MİUS...
Ana Sayfa 01:17
Selin getirdiği ağaçlar...
Ana Sayfa 01:18
Angry Birds’ün geliştiricisi...
Ana Sayfa 01:43
Başkan Erdoğan liderliğinde AK...
Ana Sayfa 01:21
Sel felaketinden yeni görüntü!...
Ana Sayfa 01:50
MasterChef yeni bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:21
Koronavirüste son durum

Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayında! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, yayınlanan 6. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürerken "Ben artık yokum!" sözleri fragmana damga vurdu. Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kalp Yarası 7 . bölüm 2. fragmanı...


Kalp Yarası Videoları
SON DAKİKA