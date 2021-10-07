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Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı yayında: Bizim sevgimiz kimseye iyi gelmedi Ferit…

Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı yayında: Bizim sevgimiz kimseye iyi gelmedi Ferit…
07.10.2021 19:50
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Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 14. bölümü ile yine izleyicilerden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin ardından yayınlanan Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı ise nefes kesti. Fragmana, ‘Bizim sevgimiz kimseye iyi gelmedi Ferit. Ne sana ne bana nede başkalarına… İnsanlar bizin yüzümüzden acı çekiyor. Kıyma bana kıyma bize…’’ sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı...

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