Haberler Video Reyyan ve Gönül arasında tartışma çıkıyor! Hercai 23. yeni bölüm

Reyyan ve Gönül arasında tartışma çıkıyor! Hercai 23. yeni bölüm

29.11.2019 21:26

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Hercai bu akşam 23. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Reyyan ve Gönül arasında tartışma çıkıyor. Hercai dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Hercai Videoları