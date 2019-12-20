Miran Reyyan'a içini döküyor! Hercai 26. yeni bölüm 20.12.2019 22:01

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai bu akşam 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Miran'ın "Ben ne yaşıyorum bilmiyorum Reyyan!" sözleri izleyicileri ekran başına kilitledi. Hercai dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.