Miran Reyyan'a içini döküyor! Hercai 26. yeni bölüm

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai bu akşam 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Miran'ın "Ben ne yaşıyorum bilmiyorum Reyyan!" sözleri izleyicileri ekran başına kilitledi. Hercai dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Miran Reyyan'a içini döküyor! Hercai 26. yeni bölüm20.12.2019 22:01
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