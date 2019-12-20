ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai bu akşam 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Cem Adrian'ın seslendirdiği Ben Seni Çok Sevdim şarkısı geceye damga vurdu. Hercai dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Ben Seni Çok Sevdim şarkısı Hercai'nin 26. bölümüne damga vurdu!20.12.2019 23:42
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