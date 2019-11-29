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Hercai'de duygulandıran şarkı! Hercai 23. yeni bölüm

29.11.2019 23:40

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Hercai bu akşam 23. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat şarkısı izleyicileri duygulandırdı. Hercai dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


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