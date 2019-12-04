Hercai 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Azize Aslanbey'in yeni intikam planı ne olacak? 04.12.2019 00:46

İzleyicilerin ekranları başında heyecanla izlediği Hercai bu akşam 23. bölümüyle ekranlara geldi. Gerilimin arttığı bölümde Gönül ve Reyyan arasında tartışma giderek büyüdü. Yaşananlarla birlikte Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğine geldi. İzleyicilerin merakla beklediği Hercai 24. bölüm fragmanı bölümün ardından yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanan olaylar...