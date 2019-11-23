Haberler Video Hercai 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan gerçeklere adım adım yaklaşıyor

Hercai 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan gerçeklere adım adım yaklaşıyor

23.11.2019 00:26

ATV ekranlarında cuma akşamları sevilerek takip edilen Hercai dizisinde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Hazar'ın Miran'a yönelik sözleri Reyyan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğratırken bölümün sona ermesiyle birlikte birlikte Hercai 23. bölüm fragmanı yayınlandı. "Hazar Şadoğlu'nun nasıl bir yalancı olduğu çıkacak ortaya!" İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Hercai Videoları