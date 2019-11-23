Hercai 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan gerçeklere adım adım yaklaşıyor

ATV ekranlarında cuma akşamları sevilerek takip edilen Hercai dizisinde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Hazar'ın Miran'a yönelik sözleri Reyyan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğratırken bölümün sona ermesiyle birlikte birlikte Hercai 23. bölüm fragmanı yayınlandı. "Hazar Şadoğlu'nun nasıl bir yalancı olduğu çıkacak ortaya!" İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...
Hercai 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan gerçeklere adım adım yaklaşıyor23.11.2019 00:26
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