Hercai 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan karşılaşmasında neler yaşanacak? 26.11.2019 20:47

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai geçen hafta cuma günü yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirdi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Hercai 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacaklar...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir.

REYYAN ZOR DURUMDA KALIYOR

Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür.

REYYAN YEMİN EDİYOR

Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer.

MİRAN DERİNDEN YARALANIYOR

Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.

ESMA MEKTUBU VERİYOR

Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder.