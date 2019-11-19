Hercai 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Miran hakkında söylenenler herkesi şok ediyor

Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai geçen hafta 21. bölümüyle izleyicisini ekranları başında kilitledi. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragman "Miran, Hazar ile Dilşah'ın oğlu!" repliği dikkat çekiyor. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte fragmandaki olaylar...
HERCAİ 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır.
REYYAN KENDİNİ SUÇLUYOR
Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.
MİRAN, REYYAN İÇİN ÇABALIYOR
Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır.
HAZAR ŞADOĞLU İYİLEŞİYOR
Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister.
Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?
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