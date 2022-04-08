RAMAZAN İMSAKİYE
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İZLE | Hakim 2. bölüm 2. fragmanı: Ben birine çarptım, birini öldürdüm!

İZLE | Hakim 2. bölüm 2. fragmanı: Ben birine çarptım, birini öldürdüm!
08.04.2022 20:37

OTOMATİK OYNAT

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Atv'nin yeni dizisi Hakim'in...

Your Honor dizisinden uyarlanan Hakim’in 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Ben birine çarptım, birini öldürdüm!" sözleri damga vurdu. İşte atv’nin yeni dizisi Hakim’in 2. bölüm 2. fragmanı..

HAKİM Videoları

Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir. Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.

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