RAMAZAN İMSAKİYE
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Adı Sevgi 7. bölüm 2. fragmanı: "Bir daha gelişin olmayacak!"

Adı Sevgi 7. bölüm 2. fragmanı: "Bir daha gelişin olmayacak!"
23.04.2022 17:11

OTOMATİK OYNAT

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Atv'nin yeni dizisi Hakim'in...

ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi altıncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Adı Sevgi 7. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Başrollerini Gizem Güneş ile Yunus Emre Yıldırımer’in paylaştığı fragmana "Bir daha gelişin olmayacak!" sözleri damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı...

HAKİM Videoları

Zahit'in geçirdiği kaza ve Elif'in ortadan kaybolması; Emir'i çileden çıkarır. Emir saldırılardan dolayı Ekrem'i suçlarken Volkan ve Macide, Elif'in yokluğunda Zeynep'e karşı gittikçe acımasızlaşırlar. Zeynep ve Elif birbirlerinden uzakta olsalar da çaresiz bir tutsaklığı paylaşırlar.

Bu arada kandırıldığını düşünen Esma, Doğukan'ı rezil etmeye kararlıdır ancak Doğukan'ın bütün okulun önündeki aşk itirafı kafasını karıştırır. Fidan onları bir araya getirmeye çalışırken Esma ile arası açılır.

Emir'in bütün engelleri aşıp Elif'e ulaşması ikisinin de duygularını açığa çıkaran bir yakınlaşmaya neden olurken, Zeynep'in uğradığı kötü muameleyle verdiği yaşam savaşı herkesin hayatını tehlikeye atacak daha büyük bir savaşı başlatır.

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