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Zorba İBB'li zabıtalar, TÜGVA binasının kilidini değiştirip tabelalara kendi isimlerini yazmışlar

Zorba İBB'li zabıtalar, TÜGVA binasının kilidini değiştirip tabelalara kendi isimlerini yazmışlar
07.10.2021 23:46
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği'ne işgal girişiminde bulundu. İBB'nin yürüttüğü hukuksuz işgale ilişkin Türkiye Gençlik Vakfı'ndan yeni bir açıklama geldi. "Gençler Direniyor" başlığıyla yayınlanan açıklamada "Zorba İBB'li zabıtalar; Evimize girmişler. Kilidimizi değiştirmişler. Üzerine, eşyalarımızı gasp edip bir de kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar. Sözün bittiği yer" ifadelerine yer verildi.

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CHP'li İBB'nin zorbaca yürüttüğü hukuksuz işgale ilişkin Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) yeni bir açıklama geldi.

İŞGALCİ İBB TABELALARA KENDİ İSMİNİ YAZMIŞ
TÜGVA İstanbul'un resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, CHP'li İBB'ye bağlı zabıtaların Adalar İlçe Temsilciliği'nin kilidini değiştirdiği, eşyaları gasp ettiği ve kurum içerisinde yer alan tabelalara İBB isminin yazıldığı ifade edildi.

Söz konusu paylaşımda hukuksuz işgalde kurum içerisinde yer alan bir tabelanın üzerine İBB logolu "BAŞKAN" yazıldığı görüldü.

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