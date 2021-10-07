Zorba İBB'li zabıtalar, TÜGVA binasının kilidini değiştirip tabelalara kendi isimlerini yazmışlar

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği'ne işgal girişiminde bulundu. İBB'nin yürüttüğü hukuksuz işgale ilişkin Türkiye Gençlik Vakfı'ndan yeni bir açıklama geldi. "Gençler Direniyor" başlığıyla yayınlanan açıklamada "Zorba İBB'li zabıtalar; Evimize girmişler. Kilidimizi değiştirmişler. Üzerine, eşyalarımızı gasp edip bir de kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar. Sözün bittiği yer" ifadelerine yer verildi.