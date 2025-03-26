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Zonguldak’ta şoke eden görüntü: Yaşlı adama kürekle saldırdı... O anlar kamerada!
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Zonguldak'ta şoke eden görüntü: Yaşlı adama kürekle saldırdı... O anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 22:02 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 22:01

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan olay izleyenleri şoke etti. Yolda karşılaştığı yaşlı adama kürekle saldıran şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Ömerli köyünde yaşanan olay izleyenleri şoke etti. İddialara göre İsmail Ş., ev inşaatı sırasında evin önünden geçen kamyonların zarar verdiği gerekçesiyle dayısı 81 yaşındaki Temel K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Ş., eline aldığı kürekle Temel K.'nın üzerine yürüdü. Yakasından tuttuğu dayısına kavga etmeye devam eden İsmail Ş., Temel K.'nın yere düşmesiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şikayet üzerine İsmail Ş.'yi gözaltına aldı. Alaplı Adliyesi'ne sevk edilen yeğen İsmail Ş. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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