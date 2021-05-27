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Zincirleme kaza! Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkiinde 5 araç birbirine girdi

Zincirleme kaza! Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkiinde 5 araç birbirine girdi
27.05.2021 15:19
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkisinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.


Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışı mevkisinde Salih E. idaresindeki 41 D 0033, Ramazan D'nin kullandığı 34 JE 192, Ömer B. yönetimindeki 34 TL 4795 ve Emrah K. kontrolündeki 06 GFM 30 plakalı otomobiller ile Hilal Ö. idaresindeki 34 ABT 385 plakalı cip çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Ömer B. ile bir yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ve polis ekipleri, araçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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