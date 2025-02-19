SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Haberler Haber Videoları

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 14:40

Zeytinburnu'nda bir eve yapılan operasyonda yaklaşık 11 kilogram mariuhana ile yaklaşık 1 kilogram kokain ele geçirilirken, biri kadın 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Maltepe Mahallesi'ndeki bir evde satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde bulundurulduğunu tespit etti. Bunun üzerine 18 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A.A., M.T. ve T.T. isimli kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 623 adet satışa hazır paketlenmiş halde 7 kilo 500 gram mariuhana, 3 parça halinde 3 kilo 400 gram mariuhana, satışa hazırlanmış 144 parça halinde 414 gram kokain, 436 gram taş kokain ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Avcılar'da metrobüs yangını kameraya yansıdı!
18.02.2025Salı
Küçükçekmece'de metrobüs durağı alt geçidinde su baskını kamerada
18.02.2025Salı
Özel hastanede anjiyo ameliyatında stent ücreti pazarlığı yapan muhasebeci tutuklandı!
18.02.2025Salı
Yarın İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji ve AKOM uyardı: 4 gün kar yağacak! Donacağız!
18.02.2025Salı
Başkan Erdoğan Rutte ile görüştü!
18.02.2025Salı
Bunlar da Var
Denizli Buldan yolunda öğrenci servisi devrildi! 2 ölü 26 yaralı! 02:01
Denizli'de öğrenci servisi devrildi! 2 ölü 26 yaralı!
18.02.2025Salı
Ankara’da feci kaza: Hayvan yüklü tır devrildi! 1 ölü 1 yaralı 00:58
Ankara'da feci kaza: Hayvan yüklü tır devrildi! 1 ölü 1 yaralı
18.02.2025Salı
Hadise’nin konserinde beklenmedik olay! Seyirci sahneye fırlayınca şaşkına döndü 00:14
Hadise'nin konserinde beklenmedik olay!
19.02.2025Çarşamba
Çağla Şıkel oğlu Kuzey’in ip atladığı anları paylaştı: Yatmaya hazırlanıyor 00:20
Çağla Şıkel oğlu Kuzey'in ip atladığı anları paylaştı
18.02.2025Salı
CANLI YAYIN