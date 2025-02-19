Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 14:40

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Maltepe Mahallesi'ndeki bir evde satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde bulundurulduğunu tespit etti. Bunun üzerine 18 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A.A., M.T. ve T.T. isimli kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 623 adet satışa hazır paketlenmiş halde 7 kilo 500 gram mariuhana, 3 parça halinde 3 kilo 400 gram mariuhana, satışa hazırlanmış 144 parça halinde 414 gram kokain, 436 gram taş kokain ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi.