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Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edilecek

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edilecek
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Son dakika haberi... İstanbul Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı. 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarda kamuflajlı dolaştığı görülen Afganlarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU
21 Temmuz'da sosyal medyada yayılan bir görüntüde, Zeytinburnu Kazlıçeşme sahil mevkiinde bir araya gelen Afganların, askeri kamuflajlar içerisinde olduğu görülmüştü.



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