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Zeytinburnu tramvay kazası haberi son dakika: Tramvay kamyon dorsesine çarptı

Zeytinburnu tramvay kazası haberi son dakika: Tramvay kamyon dorsesine çarptı
16.06.2023 21:49

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Zeytinburnu'nda T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, sokağa giriş yapan kamyonun kasasına çarptı. Kazada tramvayın camlarının kırılması nedeniyle bazı vatandaşlar yaralandı. Vatman ve kamyon şoförü ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, karşı şeritten gelerek sokağa giren 18 ABK 314 plakalı kamyonun kasasına çarptı.

Tramvayın camları kırılırken, kırılan camlardan dolayı bazı yolcular hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattında seferlerde gecikme meydana geldi.

Kaza ile ilgili vatman ve kamyon şoförü ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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