Hizmet yerine 'polemik ve PR' belediyeciliği ile algılara oynayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine kameralar karşısında bir tartışmaya tutuştu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin Zeytinburnu Hizmet Binası açılışında, tartıştı. Tartışma, İBB tarafından 1 buçuk yıldır ruhsatı bekletilen Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatı üzerinden başladı. Arısoy, “Bu samimi değil. Medyanın önünde bir ilçe belediye başkanıyla bir büyükşehir belediye başkanının bunu müzakere etmesi doğru değil. Benim devlet terbiyem buna müsaade etmez. İş görme tavrı değil. Bunu keşke yukarıda konuşsaydık. Siz kameraların önünde konuşmayı tercih ediyorsunuz” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.