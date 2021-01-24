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Zeliha Nine'den Mehmetçik'in yüreğini ısıtan hediye!

Zeliha Nine'den Mehmetçik'in yüreğini ısıtan hediye!
24.01.2021 19:12
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117 yaşında Zeliha Nine'nin (Zeliha Barlas) ördüğü 115 çift yün çorap, Şırnak'ta zorlu kış şartlarında vatan nöbetini sürdüren Mehmetçiğe ulaştı. Paketi açan askerler, çorapları gördüğünde, kendilerine gönderilen not ve mektubu okuduğunda duygulu anlar yaşadı. Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya üzerinden Zeliha Nine'ye teşekkür mesajı paylaştı.


117 yaşında Zeliha Nine'nin (Zeliha Barlas) ördüğü 115 çift yün çorap, Şırnak'ta zorlu kış şartlarında vatan nöbetini sürdüren Mehmetçiğe ulaştı. Paketi açan askerler, çorapları gördüğünde, kendilerine gönderilen not ve mektubu okuduğunda duygulu anlar yaşadı. Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya üzerinden Zeliha Nine'ye teşekkür mesajı paylaştı.

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