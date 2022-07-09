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Zelenskiy’den Türkçe mesaj: Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun

Zelenskiy’den Türkçe mesaj: Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun
09.07.2022 17:52

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kurban Bayramı'nı kutlayan bir video mesaj yayınladı. Kırım Tatarları'na seslenen Zelenskiy, mesajını Türkçe "Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun” sözleriyle tamamladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video mesaj yöntemiyle Müslümanların Kurban Bayramı'nı Türkçe kutladı.

İYİ ŞEYLERE YÖNLENDİREN ÖZEL BİR BAYRAM
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy'in sözleri şu şekilde:
Müslümanlar 9 Temmuz yani yarın güneşin doğuşuyla Kurban Bayramı'nı kutlamaya başlıyor. Bu, fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram. Ukrayna'daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlamak istiyorum.

'KIRIM TATARLARI'NA SESLENDİ
Barışın yeniden kurulmasını ve kötülüğün her zaman kaybetmesini diliyorum. Kırım Tatarları da özellikle bunu umut ediyor. Birbirimizi özgürleşmiş Kırım'da ağırlayacağımız bir yılın geleceğine inanıyorum. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

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