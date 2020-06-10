Zap ve Haftanin bölgelerinde 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi

10.06.2020 11:50

Son dakika haberi... Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

