Zap vadisinde terörist avı! 2 PKK'lı mağara girişinde yakalandı! Komandoların teröristleri paketlediği anlar kamerada

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Avaşin Basyan bölgesinde teröristlere nefes aldırmıyor.

İki bölgede hareket edemeyecek noktaya gelen teröristler önce kandile çekildi. Özel kamplarda eğitim verildi. Teröristler, Türkiye sınırında saldırı ve sızma girişimlerini gerçekleştirmek Zap Vadisi'ne yöneldi.





TERÖRİSTLER ZAP'TA KÖŞEYE SIKIŞTI

Bölgede teröristlerin hareketliliği tespit edilince Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı ve Pençe Kilit operasyonunu başlattı. Komandolar, Zap Vadisi'ndeki teröristlerin de ensesinde. Mağara ve sığınaklar didik didik aranıyor. Tuzaklanan el yapımı patlayıcılar tek tek imha ediliyor.

MAĞARADA 2 TERÖRİST YAKALANDI

Bir mağarada teröristleri tespit eden komandolar, operasyon için düğmeye bastı. Kaçamayan 2 terörist mağara girişinde yakalandı. Teröristlerin terk ettikleri yerlere tuzakladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı da komandolar tarafından imha edildi.





Operasyonun başından bu yana 39 mağara ve sığınak bulundu. Teröristlerin saklandığı, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

KANDİL'DE PANİK HAVASI HAKİM

Özel eğitim verip gönderdiği teröristlerin Zap Vadisi'nde köşeye sıkışması Kandil'de şok etkisi yarattı. Operasyon sonrası mağaralara saklanmak zorunda kalan teröristler nedeniyle bölücü terör örgütünde panik havası hakim.

Zap Vadisi'nde başarıyla devam eden operasyondan sonraki adresin ise Kandil olduğu vurgulanıyor.