Zaferin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası olan 1915 Çanakkale Köprüsü dualarla hizmete açıldı

Çanakkale zaferinin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası olan simgelerle dolu 1915 Çanakkale Köprüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Projenin Türkiye ekonomisine üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı sağlayacağına işaret eden Erdoğan, köprüden geçiş ücretinin 200 TL olduğunu açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, köprüden geçişlerin ilk 1 hafta ücretsiz olacağını duyurdu. İşte simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından kareler...