SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Zabıta ekiplerinden kantin denetimi
Haberler Haber Videoları

Zabıta ekiplerinden kantin denetimi

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 19:14 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 19:14

Muğla’nın Bodrum ilçesi genelindeki okul kantinlerinde zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırıyor. Öğrencilerin sağlıklı şartlarda gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihi ile muhafaza edilme durumları, fiyat tarife listesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol ediliyor.
Zabıta ekiplerinin son denetimlerinde iki kantine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından işlem yapılırken iki kantine de bağlı bulunduğu odadan fiyat tarifesi almadığı için ikaz tutanağı düzenlendi.
Öğrencilerin sağlık ve güvenliği ile çevresel tehlikelerden korunmasını sağlamak amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında zabıta ekiplerince kantinlere yönelik denetim ve uygulamalar devam edecek.

SIRADAKİ VİDEO
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Konya'da
24.09.2024Salı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın öldü
24.09.2024Salı
Eniştesini öldüren sanığa müebbet hapis talebi
24.09.2024Salı
Bakan Memişoğlu: “Ülke olarak daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz”
24.09.2024Salı
Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadı
24.09.2024Salı
Bunlar da Var
Ümraniye’de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu 02:12
Ümraniye'de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
23.09.2024Pazartesi
TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti! İşte son paylaşımları 03:44
TikTok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti!
24.09.2024Salı
Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti adliyeye getirildi 01:07
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti adliyeye getirildi
23.09.2024Pazartesi
Ümraniye’de polisi şehit eden saldırganın 26 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı 04:50
19 yaşındaki saldırganın 26 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı
23.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA