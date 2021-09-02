Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den önemli açıklamalar

2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirlerinin değerlendirildiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, ‘’ Okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada sürekli bize yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim ne kadar başarılı olursa olsun, yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Bugün çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleriyle sınıf ortamında eğitim görmesi elzemdir. Yüz yüze eğitime geçilmesi zorunluluk haline gelmiştir.’’ dedi…