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Yusuf Yazıcı'dan alkışlık hareket! İhtiyaç sahiplerine erzak dağıttı

Yusuf Yazıcı'dan alkışlık hareket! İhtiyaç sahiplerine erzak dağıttı

29.03.2020 23:16

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan alkışlık hareket. Fransa'nın Lille Kulubü'nde kariyerini sürdüren Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.


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