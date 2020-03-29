Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan alkışlık hareket. Fransa'nın Lille Kulubü'nde kariyerini sürdüren Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.
Yusuf Yazıcı'dan alkışlık hareket! İhtiyaç sahiplerine erzak dağıttı29.03.2020 23:16
- Yusuf Yazıcı'dan alkışlık hareket! İhtiyaç sahiplerine erzak dağıttı
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