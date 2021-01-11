Haberler Video Haber Videoları Yurt dışına kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı!
11.01.2021 01:20
Ana Sayfa 03:24
Yurt dışına kaçmaya çalışan...
Ana Sayfa 03:32
CHP Türkiye için bir milli...
Ana Sayfa 05:29
Kaftancıoğlu DHKP-C...
Ana Sayfa 02:18
Kısıtlamalar hafifletilecek...
Ana Sayfa 01:33
Aleyna Çakır cinayeti...
Ana Sayfa 02:10
Boğaz'da dikkat çeken...
Ana Sayfa 01:39
İstanbul'da günlerdir beklenen...
Ana Sayfa 04:59
İşkenceci eşini öldüren...
Ana Sayfa 01:31
Gaziantep’te DEAŞ operasyonu
Ana Sayfa 11:44
Biz bu filmi yüzlerce kez...
Ana Sayfa 00:20
Boğaziçi eylemlerinde Gezi'yi...
Ana Sayfa 04:59
Denetleme kaçakları böyle...

Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan terörist paketlendi. İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan Kırgızistan uyruklu Bunyod Mukhiddinov, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.


Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan terörist paketlendi. İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan Kırgızistan uyruklu Bunyod Mukhiddinov, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Haber Videoları