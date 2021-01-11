Yurt dışına kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı!

Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan terörist paketlendi. İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan Kırgızistan uyruklu Bunyod Mukhiddinov, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan terörist paketlendi. İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan Kırgızistan uyruklu Bunyod Mukhiddinov, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.